Seattle Sounders vs Inter Miami VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la final de la Leagues Cup 2025 hoy 31 de agosto

Este domingo 31 de agosto del 2025, en punto de las 18 horas tiempo del centro de México se disputará la final de la Leagues Cup 2025.

En el estadio Lumen Field se enfrentarán Seattle Sounders vs Inter Miami. Ambos equipos buscan hacer historia en esta competencia que une a la MLS y la Liga BBVA MX.

La final promete grandes emociones pues ambos equipos llegan invictos al registrar cuatro victorias y solo un empate. En el caso de Seattle Sounders, dominaron la primera fase con victorias ante Cruz Azul (7-0), Santos Laguna (2-1) y Tijuana (2-1). En Cuartos de Final, superaron a Puebla en penales tras un 0-0 y aplastaron 2-0 al LA Galaxy en semis.

Por su parte, Inter Miami inició con un 2-1 sobre Atlas, un empate 2-2 con Necaxa (ganado en penales) y un 3-1 ante Pumas. En cuartos, vencieron 2-1 a Tigres con doblete de Luis Suárez, y en semis remontaron 3-1 a Orlando City.

Los dos equipos llegan con un nivel muy llamativo y los expertos consideran que puede ser un partido cerrado. Aunque, los aficionados no descartan que el factor Lionel Messi pueda hacerse presente en el encuentro.

El partido de Seattle Sounders vs Inter Miami lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de A+. El encuentro tendrá la narración y el análisis de Jesús Joel Figura, Luis García y Zague.

