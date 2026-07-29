Destaca entre promesas: el puesto de Gilberto Mora entre los sub-18 más valiosos

Gilberto Mora cautivó a todo un planeta gracias a su destacada participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ello le valió para ser considerado como una de las grandes promesas rumbo a la justa veraniega de 2030 junto con Lamine Yamal. Ahora, el mediocampista de Xolos se ubica en el Top-10 de los Sub-18 más valiosos.

Mora se ubica en la décima posición de los jugadores de 18 años con mejor precio en el mercado. Ello gracias a que, después de la justa mundialista, su valor subió como la espuma, ya que pasó de costar 10 millones a 25 millones de euros, quitándole el lugar a Santiago Gimenez como el jugador más caro de la Selección Mexicana.

Mora se ubica en la décima posición de los jugadores de 18 años con mejor precio en el mercado al valer 40 millones.|Gilberto Mora

El Top-10 de los Sub-18 más valiosos

El canterano de Xolos está próximo a cumplir la mayoría de edad, lo que le daría libertad de marcharse a Europa, en caso de que algún club esté interesado en él, como se ha rumorado acerca de uno de la Premier League, que deberá pagar su cláusula de rescisión, pues el jugador de 17 años firmó extensión de contrato antes de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El llamado chico maravilla tiene un valor en el mercado de 25 millones, mientras que el jugador que lidera la lista, 80 millones de euros, según la plataforma Transfermarkt.



Ayyoub Bouaddi del Lille – 80 millones de euros Julien Duranville del Borussia Dortmund – 60 millones de euros Franco Mastantuono del Real Madrid – 45 millones de euros Konstantinos Karetsas del Genk – 35 millones de euros Ibrahim Mbaye del PSG – 30 millones de euros Rio Ngumoha del Liverpool – 30 millones de euros Honest Ahanor del Atalanta – 30 millones de euros Max Dowman del Arsenal – 30 millones de euros Nathan De Cat del Anderlecht – 27 millones de euros Gilberto Mora de Xolos de Tijuana – 25 millones de euros.

Cabe destacar que el seleccionado mexicano es el único jugador de la lista que no milita en Europa, ni siquiera hay futuras promesas del futbol sudamericano.