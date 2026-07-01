¿Hay juego hoy en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca? Lo que dice el calendario del Mundial 2026 sobre el miércoles 1 de julio

Anoche el Estadio Ciudad de México vivió historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vivir la eliminación de Ecuador a manos de la Selección Mexicana, tras esto la duda sobre cuándo habrá otro partido en el Estadio Ciudad de México comenzó a surgir entre los ciudadanos.

Para buena o mala suerte de muchos, el Estadio Ciudad de México no recibirá ningún partido este día, será hasta el domingo 5 de julio que volverá a tener actividad, en esa fecha se vivirá el partido de octavos de final de la Selección Mexicana, su rival está por saberse.

Selecciones eliminadas en 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El impacto más fuerte fue la eliminación de Alemania y Países Bajos. Ambos seleccionados, vistos como favoritos, perdieron en tandas de penales contra Paraguay y Marruecos, respectivamente. Estas caídas han marcado un inicio difícil para ambos proyectos deportivos, demostrando lo complejo que resulta este nuevo formato de competencia.

El panorama del torneo cambió drásticamente tras los resultados de los últimos días: Japón y Sudáfrica fueron superados por Brasil y Canadá, terminando así su camino en el mundial. Costa de Marfil se despidió tras un partido complicado ante Noruega, mientras que Suecia fue eliminada tras una derrota contundente frente a Francia. Por su parte, Ecuador cayó ante el anfitrión, México, que supo aprovechar el apoyo de su afición para avanzar a la siguiente etapa.

Bajo la dinámica de "ganar o irse a casa", los 16vos de final han dejado claro que no hay margen de error. Mientras varias "selecciones grandes" han quedado fuera, otras selecciones continúan en carrera, preparando el terreno para unos octavos de final que prometen ser históricos.