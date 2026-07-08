Mundial 2026: ¿HOY miércoles 8 de julio se juegan partidos de los cuartos de final? Fecha EXACTA en la que empiezan

Por primera vez desde que comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados despertarán sin un solo partido en el calendario. Tras semanas de actividad diaria entre fase de grupos y eliminatorias, este miércoles 8 de julio será jornada de descanso, una pausa que permitirá a las ocho selecciones sobrevivientes preparar los cuartos de final.

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La razón es sencilla: los octavos de final concluyeron este martes con la dramática clasificación de Suiza, que dejó fuera a Colombia en tanda de penales y terminó de completar el cuadro de la siguiente ronda. Con ello, el torneo entra en su etapa más emocionante, donde cualquier error puede significar el regreso a casa.

Suiza vs Colombia | RESUMEN y PENALES de un duelo dramático rumbo a la clasificación

Los cuartos de final ya tienen fecha y horarios confirmados

La espera será corta. La actividad regresará el jueves 9 de julio, cuando Francia y Marruecos inauguren los cuartos de final en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo.

Un día más tarde será el turno de España, que llega fortalecida tras eliminar a Portugal, para enfrentar a Bélgica, una selección que también ha mostrado argumentos para pelear por el campeonato.

Finalmente, el sábado 11 de julio se disputarán los dos últimos encuentros de la ronda. Noruega buscará seguir haciendo historia frente a Inglaterra, mientras que Argentina se medirá a Suiza, la gran sorpresa de los octavos de final tras eliminar a Colombia.

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Partidos de cuartos de final (hora del centro de México)

Jueves 9 de julio

Francia vs Marruecos | 2:00 PM

Viernes 10 de julio

España vs Bélgica | 1:00 PM

Sábado 11 de julio

Noruega vs Inglaterra | 3:00 PM

Argentina vs Suiza | 7:00 PM

Después de casi un mes de competencia, el grupo de aspirantes al campeonato quedó reducido a Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Cuatro partidos serán suficientes para conocer a los semifinalistas de un Mundial que ha dejado varias sorpresas y que ahora entra en su fase definitiva.