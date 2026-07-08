TV Azteca transmitirá el Noruega vs Inglaterra de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Las Selecciones de Noruega e Inglaterra continúan su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el próximo sábado 11 de julio se verán las caras en la instancia de los Cuartos de Final, un partido que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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TV Azteca Transmitirá el Noruega vs Inglaterra

Luego de eliminara México de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la cancha del Estadio de la Ciudad de México, la Selección de Inglaterra continúa su camino en la justa mundialista, pero ahora tendrá que enfrentarse a una poderosa Noruega comandada por Erling Haaland.

Por su parte, los noruegos dejaron en el camino a la Brasil de Carlo Ancelotti que se perfilaba como una de las favoritas al título; sin embargo, apareció Haaland para terminar con las aspiraciones del Scratch du Ouro y dar un golpe de autoridad en el Mundial. Ahora buscará repetir la dosis con otro campeón del mundo y favorito.

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

Noruega vs Inglaterra

Fecha: sábado 11 de julio

Hora: 15:00 horas

Transmisión: TV Azteca y plataforma de Azteca Deportes

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