TV Azteca transmitirá el Francia vs Marruecos de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Las Selecciones de Francia y Marruecos continúan su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el próximo jueves 9 de julio se verán las caras en la instancia de los Cuartos de Final, un partido que podría marcar la revancha para el conjunto africano tras lo ocurrido en Qatar 2022 y que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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TV Azteca transmitirá el Francia vs Marruecos

Francia y Marruecos protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de la justa de Qatar 2022 en la instancia de las Semifinales en donde el conjunto francés logró imponerse al coraje marroquí que expuso uno de sus mejores duelos en Copas Mundiales.

Ahora, los Leones del Atlas tendrán la oportunidad de cobrar revancha, aunque una ronda más abajo, en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde buscarán evitar que los galos continúen su camino como uno de los equipos más demoledores de la justa mundialista.

Kylian Mbappé y compañía volverán a enfrentarse a Hakimi y los marroquíes en un Mundial y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este jueves 9 de julio en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Francia vs Marruecos

Fecha: Jueves 9 de julio

Hora: 14:00 horas

Transmisión: TV Azteca y plataforma de Azteca Deportes

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