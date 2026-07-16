¿Hay partidos del Mundial 2026 mañana? Lo que dice el calendario sobre el viernes 17 de julio

Estamos por vivir el partido definitivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, tras días de actividad frenética tendremos una ligera pausa, sin embargo, el sábado 18 de julio, la acción regresa al terreno de juego con el compromiso por el tercer lugar, un encuentro que servirá como aperitivo antes de que el mundo se paralice.Según el calendario oficial, este día de descanso nos prepara para cerrar el telón con los últimos dos actos de esta fiesta mundialista. Mañana, Francia e Inglaterra se verán las caras en la disputa por el bronce, buscando cerrar su participación con una victoria que les permita subir al podio. Todo esto, por supuesto, como preludio a la gran cita: la final entre Argentina y España que tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio a las 13 horas.

Francia vs Inglaterra: La lucha por el tercer lugar

El choque por el tercer lugar, lejos de ser un encuentro menor, reúne a dos de las selecciones con mayor calidad individual en el certamen. Ambas escuadras llegan tras un golpe anímico duro en las semifinales, lo que convierte a este partido en una prueba de carácter y orgullo. Para los galos, la oportunidad de colgarse la medalla de bronce es el premio de consolación tras un torneo donde fueron protagonistas, mientras que los ingleses buscarán redimirse ante su afición y demostrar que su proyecto sigue en ascenso.

Será un duelo de contrastes tácticos y una última oportunidad para que figuras de talla mundial cierren su actuación en territorio norteamericano dejando su sello en las redes. El Estadio de Miami será el escenario testigo de este cruce que, históricamente, suele regalar dinamismo y goles, ya que ambos equipos, sin la presión de la final, tienden a soltar amarras y buscar el arco rival con mayor soltura.

Argentina vs España: La Gran Final

El enfrentamiento entre España y Argentina, dos de las potencias más dominantes del panorama futbolístico actual, representa el duelo soñado por cualquier aficionado. Tras superar sus respectivos compromisos en semifinales, el mundo del deporte se prepara para ver a La Albiceleste y La Furia Roja medir fuerzas en el escenario más importante de todos. Mientras que el equipo sudamericano apuesta por su resiliencia y jerarquía histórica, el combinado europeo llega con un estilo de juego consolidado y una técnica colectiva que promete poner a prueba la solidez argentina.

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