¿La foto viral de Messi bañando a Lamine Yamal de bebé es real? La historia detrás de esa icónica imagen

La imagen que muestra a un joven Lionel Messi bañando a un bebé Lamine Yamal se ha convertido en una de las fotografías más virales y comentadas en la historia reciente del deporte. Lo que para muchos parecía un montaje digital avanzado, es en realidad un registro real capturado en 2007 dentro de las instalaciones del FC Barcelona.

La historia detrás de la instantánea tiene un origen benéfico: fue parte de un calendario solidario organizado por el diario Sport y UNICEF. La familia de Yamal resultó elegida a través de un sorteo para participar en la sesión fotográfica, sin imaginar que ese bebé, décadas más tarde, no solo seguiría los pasos de la estrella argentina en el mismo club, sino que ambos protagonizarían el duelo estelar de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este encuentro cumbre cerró el círculo de una conexión que nació casi dos décadas atrás.

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¿Qué dijo Lamine Yamal sobre la icónica foto?

Lamine Yamal ha reconocido en diversas entrevistas que, durante mucho tiempo, la existencia de esta imagen fue un secreto familiar que no se compartió con el público. El jugador ha expresado que tanto él como su familia se sienten muy afortunados por haber formado parte de aquel momento, calificando la coincidencia como algo único. El joven extremo ha mencionado que, al ver la foto años después, le resulta increíble pensar en el camino que ha recorrido desde aquel baño en el Camp Nou hasta compartir escenario deportivo con quien fuera su idolo de infancia, culminando en el enfrentamiento definitivo del futbol mundial.

¿Qué edad tenía Messi cuando baño a Lamine Yamal?

Lionel Messi tenía exactamente 20 años cuando participó en aquella sesión fotografica benefica. En ese momento, el astro argentino apenas comenzaba a consolidar su leyenda en el futbol mundial, mientras que Lamine Yamal era apenas un bebe de unos pocos meses de nacido. La imagen, capturada en 2007, representa un cruce generacional sorprendente, uniendo el inicio de la trayectoria estelar de Messi con los primeros meses de vida de quien se convertiria en una de las grandes promesas del futbol actual, llegando ambos a medirse en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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