¿Quién es Juan Manuel Lillo, el posible auxiliar técnico de Rafa Márquez en la Selección Mexicana?

La estructura del cuerpo tecnico de la Seleccion Mexicana seguiría tomando forma bajo el mando de Rafael Marquez. Mas alla de las conversaciones en curso para incorporar a Andres Guardado al grupo de trabajo, se ha hablado de un posible refuerzo de peso para el banquillo nacional: el experimentado estratega español Juan Manuel Lillo.

Una trayectoria de nivel internacional

Lillo, de 60 años, podría ser anunciado en las próximas horas como parte de el equipo de Marquez para unirse a su equipo de trabajo, aportando una vasta trayectoria y un profundo conocimiento tactico al proyecto del "Kaiser de Michoacan". Su incorporación es vista como una pieza clave para fortalecer la vision de juego y la metodologia que el cuerpo tecnico busca implementar en el combinado nacional mexicano.

Antecedentes en el futbol mexicano y europeo

La relacion de Lillo con el futbol mexicano no es nueva. El estratega europeo cuenta con antecedentes significativos en el pais, habiendo dirigido a los Dorados de Sinaloa hace dos decadas, lo que le otorga una familiaridad previa con el entorno local. Además, su prestigio internacional esta avalado por su notable paso por el Manchester City, donde fungió como asistente técnico de Josep Guardiola, consolidandose como una de las mentes futbolísticas mas respetadas en el ámbito global, tras conquistar la Premier League en múltiples ocasiones

Esta alianza entre Marquez y Lillo promete inyectar una combinación de experiencia europea de élite y conocimiento profundo del futbol azteca. Con este movimiento, la Selección Mexicana comienza a blindar su érea técnica con perfiles de alta jerarquía, mientras la afición mexicana se mantiene expectante ante la posible llegada de figuras emblematicas como Guardado, lo que terminaría de perfilar a un equipo de trabajo diseñado para afrontar los retos venideros en el ciclo mundialista.

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