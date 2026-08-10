¿Hay partidos de Leagues Cup 2026 mañana? Lo que dice el calendario OFICIAL sobre el lunes 10 de agosto

La Leagues Cup 2026 entra en un momento importante de su primera fase, pero los aficionados tendrán que esperar para volver a ver actividad. De acuerdo con el calendario oficial del torneo, este lunes 10 de agosto no se disputará ningún partido y la competencia regresará hasta el martes 11.

La pausa llega después de un domingo cargado de encuentros y con la clasificación comenzando a tomar forma. Uno de los equipos que mejor parado quedó fue Cruz Azul, que derrotó 2-1 a New York City FC para llegar a seis puntos en dos partidos. La Máquina ha ganado sus dos encuentros dentro de los 90 minutos después de iniciar el torneo venciendo 1-0 al Philadelphia Union.

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El formato hace que este cierre sea especialmente intenso. Los 36 participantes disputan únicamente tres encuentros durante la primera fase y, posteriormente, los cuatro mejores representantes de cada liga avanzan a los cuartos de final. Esto significa que no existe una clasificación conjunta entre MLS y Liga MX y que incluso llegar a seis puntos puede no garantizar matemáticamente el boleto.

Otros equipos llegan a la última parte de esta ronda prácticamente sin margen de error. Querétaro, por ejemplo, perdió sus dos primeros compromisos y este domingo volvió a caer, ahora 3-0 frente a Seattle Sounders, un resultado que terminó con sus posibilidades de pelear por los primeros lugares.

¿Gol? ¡Golazo de Brian Rodríguez! ⚽️🦅



El uruguayo adelanta a las 'Aguilas con un rayo que salió de su pierna derecha ⚡️



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¿Cuándo vuelven los partidos de la Leagues Cup 2026?

La actividad regresará el martes 11 de agosto con siete encuentros. Según el calendario, Charlotte FC vs Pachuca y Columbus Crew vs Pumas comenzarán a las 5:30 PM; FC Cincinnati vs Atlas, a las 6:10 PM; Minnesota United vs Atlante, a las 6:30 PM; Real Salt Lake vs FC Juárez, a las 7:30 PM; y Tigres vs Vancouver Whitecaps, a las 8:00 PM, todos en tiempo del centro de México.

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Será una jornada importante porque varios clubes disputarán su último encuentro de la primera ronda y comenzará a aclararse definitivamente el panorama rumbo a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.