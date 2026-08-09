¿Qué necesita el América para avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026?

El Club América se enfrenta este domingo 9 de agosto en el último partido de este día de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 ante el Portland Timbers y ambos equipos están a, prácticamente, una victoria de asegurar su presencia en la instancia de los Cuartos de Final del torneo que enfrenta a los equipos de la Liga BBVA MX contra los de la MLS.

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Lo que necesita el América para avanzar en la Leagues Cup 2026

En este nuevo formato de la Leagues Cup, solo los primeros cuatro lugares de cada liga avanzan a la siguiente ronda por lo que el América necesita de una nueva victoria si quieren mantener vivas sus aspiraciones de Cuartos de Final.

Las Águilas suma tres puntos tras haber derrotado a San Diego FC en su presentación, por lo que el pase a la siguiente fase está en sus manos y solo necesitan de una nueva victoria este domingo ante el Portland para asegurar los primeros lugares de la clasificación.

Con solo un partido, el América es quinto de la tabla gracias a los tres goles que le propinaron a San Diego, por lo que la diferencia de goles está a su favor.

Bravos de Juárez y León encabezan la clasificación con dos victorias, lo que le permite a los Azulcremas aspirar a colarse incluso en el primer lugar de la tabla con miras a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026.

El equipo dirigido por Guillermo Almada cerrará la primera fase de la Leagues Cup 2026 ante el Austin FC el próximo miércoles 13 de agosto y posteriormente deberá esperar el resto de resultados para conocer si logran avanzar entre los primeros cuatro mejores equipos de la Liga BBVA MX.

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