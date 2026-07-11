¿El festejo de los Noruegos es un error? Un fanático se hizo viral por negarse a remar y explicó la razón: “Me molestó”

Noruega se coloca como uno de los equipos a seguir para estas últimas fases de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los videos de su carismática afición han dado la vuelta por el mundo gracias al impacto de las redes sociales. Destacando el famoso festejo que consiste en que los noruegos simulan su manejo del remo vikingo cada que su equipo anota un gol.

Sin embargo, un aficionado terminó por hacerse viral tras romper la tradición noruega y negarse a remar al lado de sus compatriotas. Nos referimos a Emil Anners Lappen, el aficionado noruego que explicó sus razones por las que no formará parte del famoso festejo.

Emil Anners, el aficionado que se negó hacer el remo vikingo|Especial

Emil Anners Lappen explica por qué se niega a remar junto a la afición de Noruega

En una entrevista para Sky Sports, el aficionado explicó que no se unirá a la fiesta vikinga debido a que considera que cuenta con una imprecisión histórica. Además de mostrar su descontento ante una celebración que ha cautivado a todo el mundo.

“Lo encuentro muy estúpido. Eso fue lo que pensé cuando hicieron ese festejo por primera vez. Me molestó y no quise hacerlo. Y copia mucho de lo que hicieron los hinchas de Islandia”, sentenció el aficionado.

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Noruega vive su mejor momento en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Noruega logró clasificar a unos Cuartos de Final por primera vez en su historia de la Copa Mundial de la FIFA™ tras eliminar a Brasil por 2 a 1. El equipo comandado por Erling Haaland se medirá ahora ante Inglaterra para buscar un lugar en las semifinales.

Noruega clasificó a unos Cuartos de Final en un Mundial por primera vez en su historia|Crédito: @nff_landslag / X

Cabe mencionar que el delantero noruego ha sido parte esencial del gran momento de su selección. Ya que en el torneo suma 7 goles que le coloca directamente en la competencia por la Bota de Oro. Siendo Kylian Mbappé y Lionel Messi quienes se encuentran en la cimia con 8 goles cada uno.