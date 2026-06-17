Mientras Henry Martín gana 60 millones, no imaginas cuánto le pagan al mejor valorado del nuevo equipo de André Jardine

Mientras que un ex Chivas llegó al Club América, mucho se habla de lo que puede ocurrir de ahora en más en el Nido de Coapa. Así como Guillermo Almada tomó las riendas de las Águilas, André Jardine fue confirmado como DT en el Shabab Al-Ahli Dubai de los Emiratos Árabes Unidos. Tras esto, surgió la comparación de salarios entre Henry Martín y el goleador de ese equipo.

El punta del América ganaría 3.5 millones de dólares (60 millones de pesos). Según el sitio Fichajes, Sardar Khalil Azmoun tiene un salario de 5 millones de dólares en el Shabab Al-Ahli Dubai Club de EAU. Esa cifra equivale aproximadamente a 86 millones de pesos mexicanos, por lo que gana mucho más que Henry Martín.

|MEXSPORT

De todos modos, hay que ver si el flamante DT André Jardine lo tendrá en cuenta para esta temporada o no. Al parecer, el karma persigue al entrenador brasileño. Pues cuando estaba en América contaba con su centrodelantero en malas condiciones físicas y ahora le ocurriría lo mismo dirigiendo en la liga de los Emiratos Árabes Unidos.

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Los números de Henry Martín en la última temporada con el Club América

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos han sido los números de Henry Martín jugando en Club América en la temporada 2025-26:

Partidos jugados: 13

Encuentros como titular: 4

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 1

OFICIAL: André Jardine firma con un club MENOS ganador que el América|MEXSPORT

Los números de Sardar Khalil Azmoun en la última temporada con el Shabab Al-Ahli Dubai Club

Siempre de acuerdo a los sitios especializados en estadísticas y cifras, los números de Sardar Khalil Azmoun en la temporada 2025-26 con el Shabab Al-Ahli Dubai Club han sido estos:

Partidos jugados: 15

Encuentros como titular: 4

Goles convertidos: 3

Asistencias aportadas: 2

Revisando estas estadísticas queda claro que ninguno de los dos centrodelanteros está atravesando el mejor momento de su carrera ni mucho menos. De hecho, jugaron menos de la mitad de los partidos posibles durante esta temporada.

