Henry Martín tiene este millonario sueldo en Club América, pero hay otro equipo que podría pagarle más

El Club América le dará una última oportunidad a un defensa , mientras que analizará la actualidad de otros. Henry Martin aún no sabe qué sucederá con su futuro, pese a tener contrato hasta junio de 2017 con las Águilas. Es que tiene un salario muy alto y hay otros equipos interesados en pagarle lo mismo para sacarlo de Coapa, según distintos reportes.

Así como el América estaría dispuesto a invertir 170 millones de pesos para reforzar la defensa , también podría cambiar piezas en el ataque. André Jardine ha podido disfrutar poco de Henry Martin, quien estaría ganando cerca de 3.5 millones de euros anualmente, según distintos reportes. Ante ese alto salario (bruto), podrían dejarlo salir.

Los rumores crecen sobre la salida de Henry Martin del Club América

Si bien sonaron clubes importantes como Chivas de Guadalajara y Rayados de Monterrey para su fichaje, recientemente también ha llegado el rumor de que el Club Puebla podría intentar ficharlo poniendo prácticamente el mismo dinero que los azulcremas le pagan en la actualidad al delantero de 33 años.

Si bien hay otros reportes que dicen que gana menos de 2 millones de dólares por año, de todos modos se encuentra en el Top 5 de mejores pagados del América y ha jugado poco en este torneo por culpa de las lesiones. Por todo eso, América no vería con tan malos ojos dejarlo salir. Ahora vale 2.5 millones de euros, según Transfermarkt.

Los números de Henry Martin en el Apertura 2025

El 2025 fue probablemente el peor año calendario de Henry Martin en mucho tiempo por culpa de las lesiones y la inactividad. En ese marco, en el Apertura 2025 sus estadísticas fueron:

Partidos jugados: 4

Encuentros disputados como titular: 1

Minutos en el campo de juego: 115

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 0

Las estadísticas de Henry Martin en el Club América

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, especializado en estadísticas de jugadores, los números de Henry Martin en total en el Club América son los siguientes: