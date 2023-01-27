Hermano de Dani Alves lo defiende y asegura que “cayó en una trampa”

El caso de Dani Alves sigue avanzando y al parecer, las cosas se le han complicado continuamente al exjugador de Pumas. Sin embargo, su hermano Ney ha salido a defenderlo y aseguró que cayó en una trampa.

Ney Alves declaró para el programa, Espejo Público, que su hermano fue víctima de una trampa y por eso, no piensan rendirse hasta demostrarlo. El brasileño es acusado de una presunta agresión sexual hacia una joven, el pasado 30 de diciembre del 2022 en Barcelona.

Te puede interesar: Dani Alves recibe otra acusación de agresión sexual

Así fue la presentación de Dani Alves como jugador de Pumas

El hermano de Dani Alves sale a defenderlo

Ney aseguró que: "Mi familia no se va a rendir, mi hermano cayó en una trampa. Mi hermano tiene una carrera intachable en todo el mundo y este lío, está hundiendo su carrera", fue lo que declaró.

Por ahora Dani Alves se encuentra detenido en una prisión en Barcelona. En caso de que el brasileño sea encontrado culpable, después de haber evaluado todas las posibles pruebas y testimonios, el ex de Pumas, podría ser condenado a uno hasta doce años de cárcel.

Recientemente se dio a conocer que Dani Alves contrató al abogado de Lionel Messi para llevar su caso.

Te puede interesar: Pumas encuentra al reemplazo de Dani Alves en extranjero de Tigres