Andrés Guardado sale de México y tendrá nueva aventura en Europa

El “Principito” vuelve a casa. Andrés Guardado, histórico capitán del Real Betis y referente del futbol mexicano , ha decidido instalarse nuevamente en Sevilla junto a su familia, en lo que parece ser el inicio de una nueva etapa personal y profesional. Aunque aún no hay certeza sobre sus planes concretos en tierras andaluzas, su reciente visita al club verdiblanco ha despertado especulaciones y emociones entre los aficionados.

¿Cuál será el futuro de Andrés Guardado?

Guardado, quien disputó más de 200 partidos con el Betis y levantó la Copa del Rey en 2022, fue homenajeado por la institución tras su salida al Club León. Sin embargo, su vínculo con el equipo de La Palmera está lejos de haberse roto. En una charla reciente con medios locales, el mediocampista dejó entrever su deseo de regresar al club en un rol muy distinto: como entrenador.

¿Qué dijo Guardado de entrenar al Real Betis?

“Ojalá, será uno de mis objetivos cuando reciba el título de entrenador. Soy de la idea de que hay que demostrar las cosas antes. El Betis debe tener entrenadores bien preparados, trataré de estarlo por si en el futuro pueda llegar”, declaró Guardado con la convicción que lo caracteriza.

La posibilidad de ver a Guardado en el banquillo del Benito Villamarín no parece descabellada. Su conocimiento del club, liderazgo y experiencia internacional lo colocan como un candidato natural para el futuro. Incluso bromeó sobre compartir proyecto con Joaquín Sánchez, leyenda del Betis , quien ha manifestado interés en seguir ligado al club desde la presidencia.

“¿Joaquín como presidente? Imagínate, no sé si eso sería bueno o malo. No dudo en que en su cabeza tiene seguir creciendo dentro del club y conseguir cosas a otro nivel. Que me eche una llamadita”, añadió entre risas.

Por ahora, Guardado disfruta de su tiempo en Sevilla, ciudad que considera su hogar europeo. Mientras se prepara para obtener su título como entrenador, los béticos sueñan con un futuro donde el “Principito” vuelva a liderar al equipo, esta vez desde el área técnica. ¿Será este el inicio de una nueva era en el Betis?

