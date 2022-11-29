“Queremos hacer historia para Arabia Saudita” - Hervé Renard

La fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 comienza a llegar a su fin y mañana será el día en que se conozca el destino de la Selección Nacional de México que se jugará el todo por el todo frente a Arabia Saudita, sin embargo, el estratega de los asiáticos, Hervé Renard, tiene el deseo de trascender con la escuadra que hoy comanda.

"Sabemos que México tiene muchísima experiencia en mundiales previos. Tiene mejor historia que Arabia Saudita y es verdad que tenemos una muy buena generación de jugadores. Queremos hacer historia, porque si no, todo el mundo se olvidará de nosotros. La última vez que Arabia Saudita llegó a octavos fue en 1994, hace 28 años."

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En cuanto a su oponente, el entrenador de los "Halcones Verdes" externó su respeto por la Selección Azteca y reconoció su superioridad histórica sobre su equipo, no obstante, resaltó lo mostrado por sus jugadores y su preparación para el Mundial.

"Tenemos que mantenernos siendo positivos. Nos enfrentamos a un rival de altísima calidad. A nivel jerárquico, en el ránking de la FIFA están en un nivel alto. Han tenido mejor historial que nosotros, pero hemos venido aquí con determinación, siendo humildes y hemos trabajado muchísimo para el Mundial."

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Saudi Arabia - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 26, 2022 Saudi Arabia coach Herve Renard reacts REUTERS/Matthew Childs|Reuters

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Finalmente, el timonel del conjunto saudí señaló que, a pesar de no haber conseguido anotar aún, el equipo mexicano cuenta con una buena ofensiva y que ante Argentina lograron dar batalla.

"México es un buen equipo, es fuerte y tiene excelentes delanteros. También lucharon mucho contra Argentina durante todo el partido. Fue muy difícil para ellos. De repente apareció Messi, pero creo que tácticamente jugaron muy bien."

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Saudi Arabia - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 26, 2022 Saudi Arabia coach Herve Renard reacts as Poland coach Czeslaw Michniewicz writes REUTERS/Kai Pfaffenbach|Reuters

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