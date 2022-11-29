Afición mexicana pide a DT de Arabia Saudita para la Selección

La Copa del Mundo de Qatar 2022 continúa su marcha y con ello el comienzo de la tercera y última jornada de fase de grupos, en donde si bien algunos equipos llegan ya calificados, otros definirán su futuro rumbo a los octavos de final, siendo el caso de la Selección Nacional de México y de Arabia Saudita que se enfrentarán en un duelo directo en sus aspiraciones.

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Los rumores en torno a que el actual entrenador de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino no seguiría al frente del equipo después del Mundial son bastante fuertes, además de un claro rompimiento con la afición mexicana, por lo que los aficionados han comenzado a "proponer" candidatos para tomar las riendas de la Selección Azteca una vez que Martino deje oficialmente el cargo.

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Uno de los nombres que han sonado con fuerza en los meses recientes para sustituir a Martino es del uruguayo Guillermo Almada, actual timonel de los Tuzos del Pachuca, con quienes logró el campeonato de la Liga MX el pasado Apertura 2022.

Sin embargo, en las últimas horas, ha tomado mucha fuerza el nombre del estratega francés Hervé Renard, actual seleccionador de Arabia Saudita, quién ha sido una revelación al dar la sorpresa en Qatar 2022 tras derrotar a la Selección de Argentina que capitanea Lionel Messi.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Saudi Arabia - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 26, 2022 Saudi Arabia coach Herve Renard reacts REUTERS/Matthew Childs|Reuters

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A través de sus redes oficiales, la escuadra saudí dio a conocer un video del discurso del técnico galo hacia sus jugadores, previo al segundo tiempo en donde logarían la victoria más importante su historia al remontar el maercador en contra de la "Albiceleste"

Renard se ha hecho de un nombre importante con sus logros conseguidos al mando de selecciones "menores", tales como Zambia y Costa de Marfil, con quienes conquistó la Copa Africana de Naciones en 2012 y 2015, además de clasificar a Marruecos a un mundial tras 20 años de ausencia en Rusia 2018.

Con el conjunto árabe, Renard logró la clasificación a Qatar 2022 como primer lugar de su grupo en la eliminatoria asiática.

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