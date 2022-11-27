Arabia Saudita sufre importante baja de cara al partido contra México

La Copa del Mundo de Qatar 2022 continúa su marcha y con ello se viene el fin de la segunda jornada de la fase de grupos en la que se empieza a definir el destino de algunos equipos rumbo a los octavos de final, incluso antes de disputarse la tercera fecha, sin embargo, en algunos grupos todo se definirá hasta entonces, siendo el caso del Grupo C, donde milita Arabia Saudita, que sufrirá una baja muy sensible previo a jugarse el pase a la siguiente ronda frente a la Selección Mexicana.

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El equipo saudí que dirige el entrenador francés Hervé Renard confirmó, mediante un comunicado a través de sus redes oficiales, que su capitán, Salman Al Faraj, causa baja de los "Halcones Verdes" debido a que los estudios médicos concluyeron que la lesión sufrida en el primer tiempo de su primer partido contra Argentina no le permitirá jugar el resto del torneo.

|Reuters

Ante tal situación, el estratega francés le concedió el permiso para abandonar la concentración del conjunto árabe en Catar para regresar a su país para comenzar con su recuperación.

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National team head coach permits Salman Al Faraj to leave the training camp to recover from his injury ⬇️ pic.twitter.com/7yG1ProTIl — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) November 27, 2022

Yasser Al Shahrani fue operado por segunda ocasión

De igual manera, el cuadro saudí comunicó que el defensor Yasser Al Shahrani, que también causó baja definitva tras el choque con la rodilla de su portero, fue operado por segunda ocasión en la que se le practicó una cirugía maxilofacial ortopédica.

¿Cuándo juega Arabia Saudita vs México en Qatar 2022?

El partido entre Arabia Saudita y la Selección Azteca se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de noviembre a la 1 de la tarde (Hora del Centro de México) sobre la cancha del Estadio Lusail, en un encuentro de suma importancia para ambos equipos en busca de conseguir la casificación a la ronda de octavos de final y tomando en cuenta lo que suceda entre Argentina y Polonia.

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