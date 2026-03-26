LeBron James impone nuevo RÉCORD en la NBA; estos son todos los logros que ha conquistado

LeBron James es considerado uno de los mejores basquetbolistas en la historia de la NBA y, a su vez, un deportistas de élite en las últimas décadas. Su trascendencia con el balón es cada vez más grande, y para muestra de ello está el último récord que impuso en la Liga profesional.

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Muchos expertos en la materia colocan a LeBron James en la misma mesa que monstruos como Michael Jordan, Kobe Bryant y el Magic Johnson, por citar algunos ejemplos. Esta situación se debe a la cantidad de trofeos que suma, así como a los récords que ostenta en la NBA y que ha sumado uno más recientemente.

¿Cuál fue el nuevo récord que LeBron James sumó en la NBA?

Fue el fin de semana pasado, más precisamente el sábado 21 de marzo, cuando LeBron James se convirtió en el jugador con más encuentros disputados en la historia de la NBA en cuanto a temporada regular se refiere con un total de 1,612 compromisos a lo largo de su carrera.

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Con estos 1,612 partidos, LeBon James superó la marca obtenida por Robert Parish en el año 1996; es decir, hace tres décadas. Otro punto a destacar es que la alegría fue completa, pues en calidad de visitante los Lakers obtuvieron un agónico triunfo sobre Orlando Magic por un marcador de 105-104.

Es así como, con 41 años de edad, el Rey LeBron continúa demostrando que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos al sumar su temporada número 23. Con ello, James se coloca como el jugador con más partidos superando, además de Parish, a otras leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, Vince Carter y John Stockton.

¿Qué otros récords tiene LeBron James en la NBA?

Además de ser el jugador con más partidos en la historia de la NBA, LeBron James también ostenta el récord de ser el máximo anotador histórico en la historia de la Liga. Del mismo modo, fue el primer atleta en superar los 60,000 minutos en una temporada regular y, finalmente, también cuenta con el liderato de tiros de campo encestados.