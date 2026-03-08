Aficionado DESCONECTA las pantallas del VAR en pleno partido

Un hecho insólito sacudió el futbol alemán este fin de semana. Durante el duelo entre Hertha Berlin y Preussen Münster, correspondiente a la 2.Bundesliga, un aficionado del equipo Preussen saltó al terreno de juego y desconectó el sistema de videoarbitraje (VAR), generando un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Al final de la primera mitad, el árbitro Felix Bickel fue llamado para revisar un penal a favor del Hertha Berlín. Justo en ese instante, un hincha del Münster ingresó al campo y tiró del cable de la pantalla del VAR, apagándola de inmediato. La acción fue acompañada por una bandera desplegada en la grada con el mensaje: “DESCONECTEN EL VAR”, reflejando el rechazo de parte de la afición hacia la tecnología arbitral.

Sin acceso a la repetición en pantalla, la decisión quedó en manos de Katrin Rafalski, árbitra encargada del VAR desde la cabina central. Rafalski confirmó la sanción del penal, que fue ejecutado y convertido por Fabian Reese, adelantando al Hertha Berlín en un partido que ya estaba cargado de tensión.

El incidente generó un fuerte debate en Alemania. Por un lado, algunos aficionados celebraron la acción como un gesto de protesta contra lo que consideran excesiva intervención tecnológica en el futbol. Por otro, dirigentes y analistas señalaron la gravedad de que un espectador pueda interferir directamente en el desarrollo de un partido oficial, poniendo en riesgo tanto la integridad del juego como la seguridad de los protagonistas.

La Federación Alemana de Futbol (DFB) anunció que abrirá una investigación para determinar responsabilidades y reforzar medidas de seguridad en los estadios de la 2.Bundesliga. Se espera que el aficionado sea sancionado y que el club local reciba una multa por la falta de control.

