La narración de Christian Martinoli, del gol de Gignac con el que le dio el triunfo a Tigres sobre Rayados

El sábado por la noche Tigres dio cuenta de Rayados por 1-0 en el Clásico Regio, partido que se decidió con un gol en la recta final de André Pierre Gignac, anotación en la que Christian Martinoli volvió a cautivar con su talento, emoción y pasión.

En un juego intenso de Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, los felinos se llevaron los tres puntos en casa y también dejaron intacto el orgullo en la rivalidad más imporante dentro del balompié azteca, compromiso que además tuvo el aura de Gignac quien festejó al máximo el gol e instantes después el triunfo.

Su edad, legado, inconsistencia por lesiones y al haber probado todo en el futbol, genera el cuestionamiento si este Clásico Regio, es el último en su carrera para Gignac por un posible retiro del futbol profesional luego de este torneo.

El propio Cristian Martinoli dejó esa idea en el aire y será solo el tiempo el que defina si Gignac, un hombre histórico para la Liga MX y Tigres, terminará de colgar los botines al terminar el torneo.

Por lo pronto demostró que tiene cuerda, fuerza y talento, pues el gol que marca al minuto 92', peleando tú a tú, ganando la posición y metiéndose con coraje al área sacando un disparo de derecha potente, son evidencia de que aún tiene futbol que entregar a todos sus aficionados.

