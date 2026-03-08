Partidos de HOY domingo 8 de marzo en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con dos encuentros concluirá la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este domingo 8 de marzo, Toluca vs Juárez en la casa de los Diablos Rojos y Xolos vs Santos Laguna en la perrera.

Toluca vs Juárez - Estadio Nemesio Díez - 17:00 horas

Toluca llega a este partido invicto y en un gran estado de forma, pues a mitad de semana extendió su racha de victorias a cuatro partidos tras conseguir un 3-2 ante Pumas en condición de visitante. Jugar en casa es una gran ventaja para Toluca, ya que su racha invicta en el Estadio Nemesio Díez se extiende a 14 partidos en el concierto doméstico (G11, E4). Como si esa racha positiva no fuera suficiente, Toluca también suma 193 minutos sin recibir goles en contra en condición de local.

Por el lado de Juárez, cabe destacar que el conjunto fronterizo viene en alza tras conseguir dos triunfos en fila ante Atlas (3-1 como local) y América (2-1 como visitante), pero visitar este recinto no es una prueba sencilla, sobre todo considerando todo el viaje que ha tenido que realizar en los últimos días.

Tijuana vs Santos Laguna - Estadio Caliente - 21:06 horas

Xolos ha perdido solo dos de sus nueve compromisos en el Clausura 2026, sin embargo, sus seis empates, la mayor cantidad en el torneo, le han impedido estar más arriba en la tabla, y una racha de siete partidos sin ganar (E5, P2) ha empezado a mermar la confianza del equipo. Tijuana sigue invicto como local en el torneo, pero tampoco han podido regalarle un triunfo a sus seguidores tras cinco intentos (E5).

Con muchos más problemas que el equipo local se encuentra Santos, que es el único equipo que entró a la décima jornada del Clausura sin triunfos a su nombre (E2, P7), luego de caer 1-2 en casa ante Cruz Azul a mitad de semana. El gran problema de los Laguneros ha sido la defensa, siendo la peor de toda la máxima categoría mexicana con un total de 25 goles recibidos