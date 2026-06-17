Quién es Lumumba, el icónico “fan estatua” de República Democrática del Congo que se volvió viral

El inicio de los encuentros de la República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha puesto bajo los reflectores internacionales un curioso fenómeno sociológico surgido desde las tribunas que acompañó a su seleccionado durante todas las eliminatorias previas y se hizo viral por su particular historia. La selección africana enfrenta a Portugal y le dio paso a las acciones en el Grupo K, que luego culminarán con Colombia vs. Uzbekistán en Ciudad de México, y toda la atención de las redes sociales se posó sobre Lumumba.

Cédric Bakambu representará a República Democrática del Congo|Instagram:bakambu17

La historia de Michel Nkuka Mboladinga inició hace poco tiempo, como un animador congoleño que se hizo popularmente conocido en las redes sociales bajo el seudónimo de Lumumba Vea. Continuó siendo el aficionado que capturó la atención del planeta entero durante la pasada Copa Africana de Naciones debido a su particular método de apoyo hacia su país.

Lumumba tiene una extraordinaria capacidad para permanecer completamente inmóvil durante los 90 minutos de cada juego. Como si esto fuera poco, también asiste a los estadios vestido con prendas elegantes de colores muy llamativos y se posiciona sobre un pedestal de madera fabricado de manera artesanal. Una vez que el árbitro comienza el encuentro, adopta una postura rígida con el brazo derecho levantado hacia el cielo.

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La historia detrás de la pose que adopta Lumumba en los partidos del Congo

La pose coreográfica del aficionado no es casualidad, sino que representa una réplica exacta de la estatua erigida en la ciudad de Kinshasa en honor a Patrice Lumumba, quien fue un referente político de la nación tras alcanzar la independencia. De esta manera, el hincha busca sostener este homenaje y para ello se transforma en una verdadera estatua viviente que desafía el cansancio físico y las inclemencias del tiempo.

Cabe destacar que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la República Democrática del Congo no podrá contar con el apoyo de Lumumba debido a las restricciones sanitarias que se impusieron a los congoleños para ingresar a Estados Unidos.