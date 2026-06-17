Pronóstico Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026: este es el equipo ganador, según las apuestas y la IA

El desarrollo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ presenta en la jornada de hoy uno de los enfrentamientos más equilibrados y determinantes de la primera etapa del certamen entre Inglaterra y Croacia en el Estadio de Dallas, que le dará inicio a las acciones del Grupo L. Las casas de apuestas y hasta la inteligencia artificial ya tienen a su favorito para este gran partido que contará con la presencia de Harry Kane y Luka Modric como figuras principales.

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Los algoritmos de inteligencia artificial aplicados al futbol aseguraron que Inglaterra tiene las mayores chances de ganar y ponderaron a las estrellas del conjunto inglés como el factor determinante para inclinar la balanza en el desarrollo del encuentro, además confirman que el equipo dirigido por Thomas Tuchel registra una mayor tasa de efectividad en la generación de jugadas ofensivas de peligro en el área rival por lo tanto estaría más cerca de marcar goles y hacer la diferencia. Por su parte, Croacia asumirá este desafío con su experimentada plantilla liderada por mediocampista de trayectoria. Sin embargo en las posibilidades a ganar, la IA expresó un 54% de probabilidades de éxito para el conjunto inglés, frente a un 22% asignado al cuadro liderado por Zlatko Dalić.

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Las cuotas de las plataformas de apuestas virtuales pagan un dividendo menor por el triunfo de Inglaterra, en comparación con una eventual victoria del conjunto croata. Por lo tanto quien apueste por el conjunto liderado por Luka Modric, en caso de que logren la victoria, recibiría un mayor porcentaje de dinero. De esta manera, los datos tecnológicos y las tendencias de mercado perfilan al equipo inglés como el ganador de una jornada de alta exigencia.

El silbatazo inicial terminará con las especulaciones y pasaremos directamente al escenario definitorio en un duelo entre Inglaterra y Croacia que, en los papeles, puede ser uno de los mejores partidos que entregue la Copa Mundial de la FIFA 2026™.