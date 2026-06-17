Dónde queda RD Congo, el país que jugará contra Portugal en el Mundial 2026

La República Democrática del Congo, conocida en el futbol como RD Congo, tendrá una presentación de alto impacto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado africano se medirá contra Portugal, selección comandada por Cristiano Ronaldo, en uno de los partidos que más atención genera dentro del Grupo K.

Más allá del atractivo deportivo, muchos aficionados se preguntan dónde queda este país que vuelve a aparecer en el máximo escenario del futbol. RD Congo está ubicada en África Central, una región clave del continente africano por su tamaño, su historia y su posición geográfica.

¿Dónde queda RD Congo, rival de Portugal?

RD Congo se encuentra en el corazón de África. Su capital es Kinshasa, una de las ciudades más importantes de la región, ubicada a orillas del río Congo. El país es el segundo más grande de África por superficie, solo por detrás de Argelia.

Mapa de RD Congo

La República Democrática del Congo limita con varios países: República del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia y Angola. Además, cuenta con una pequeña salida al Océano Atlántico, aunque gran parte de su territorio se extiende hacia el interior del continente.

Su ubicación la convierte en una nación de enorme peso geográfico. El país forma parte de la cuenca del río Congo y cuenta con amplias zonas de selva tropical, además de regiones montañosas hacia el este.

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¿Cuándo fue la última vez que RD Congo jugó un Mundial?

RD Congo no jugaba una Copa del Mundo desde 1974, cuando participó bajo el nombre de Zaire. Aquella selección hizo historia al convertirse en una de las representantes africanas más recordadas de esa edición.

Su paso por Alemania 1974 no fue sencillo en resultados, pero quedó marcado como un antecedente importante para el futbol del continente. Desde entonces, el país tuvo que esperar más de 50 años para volver al escenario mundialista.

Entrenamiento de RD Congo|Crédito: @FecofaRdc / X

Por eso, su participación en 2026 tiene un valor especial. No se trata solamente de un debut en el torneo, sino de un regreso cargado de historia para una selección que busca cambiar la imagen de su única experiencia previa.

Cómo llegó RD Congo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El camino de RD Congo hacia la justa veraniega fue exigente. El equipo africano logró su clasificación después de superar instancias de alto nivel, con triunfos importantes ante selecciones como Camerún, Nigeria y Jamaica en el proceso rumbo a la Copa del Mundo.

Bajo el mando de Sébastien Desabre, RD Congo construyó un equipo competitivo, con una propuesta más ordenada y fuerte en defensa. Entre sus nombres destacados aparecen futbolistas como Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Cédric Bakambu y Yoane Wissa.

Ese perfil lo convierte en un rival peligroso para Portugal. Aunque no parte como favorito, RD Congo tiene jugadores con experiencia internacional y una motivación enorme por representar a un país que llevaba décadas esperando este regreso.