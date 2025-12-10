El historial entre equipos de México y Brasil previo al duelo de Cruz Azul con Flamengo

Cruz Azul y Flamengo protagonizarán el Derbi de las Américas 2025, partido que corresponde a la Copa Intercontinental del año corriente. Nicolás Larcamón deberá contrarrestar a un rival poderoso, que ha conseguido ganar una cantidad increíble de títulos durante los últimos años . Como si fuese poco, el historial entre mexicanos y brasileños está a favor de los sudamericanos, aunque sin mucha diferencia.

El historial entre equipos de México y Brasil históricamente

A lo largo de la historia, fueron 95 las ocasiones que equipos de México y Brasil se enfrentaron de forma oficial. Lo cierto es que los sudamericanos llevan ventaja, pero no es tan abultada como parece en la previa: 43 triunfos brasileños, 35 victorias mexicanas y 16 empates hasta la fecha. Ahora, Cruz Azul tendrá la oportunidad de sorprender y reducir la brecha de los clubes de México respecto a los clubes de Brasil.

El historial está a favor de Brasil|Crédito: Getty Images

Cabe destacar que la Liga BBVA MX ha tenido varios encuentros ante brasileños debido a que anteriormente, durante el periodo 1998-2016, los equipos mexicanos eran invitados a la Copa Libertadores. Sin embargo, en el año 2017, el cambio de calendario (enero-noviembre) chocó con el futbol mexicano (julio-mayo), afectando preparación y transmisiones de televisión. Por esta razón, México optó por jugar la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los duelos más destacados entre México y Brasil

Chivas vs. Internacional (Final Copa Libertadores 2010)

|Crédito: Getty Images

Ida (Guadalajara): Chivas 1-2 (goles de Adolfo Bautista; Giuliano y Bolivar).

Vuelta (Porto Alegre): Internacional 3-2 (goles de Giuliano, Leandro y Sobis; Marco Fabián y Omar Bravo).

Se coronó campeón Internacional con un global de 5-3 a su favor.

Necaxa vs. Vasco da Gama (Mundial de Clubes 2000)

Crédito: Archivo

Semifinal: 2-1 a favor de los brasileños. Goles de Álex Aguinaga; Odvan y Romario.

Pachuca vs. Gremio (Mundial de Clubes 2017)

|Crédito: Getty Images

Semifinal: 1-0 a favor de los brasileños. Gol de Everton. Gremio llegó a final (perdió ante el Real Madrid).

Tigres vs. Palmeiras (Mundial de Clubes 2020)

|Crédito: Palmeiras

Semifinal: 1-0 a favor de los Universitarios. Gol de Gignac vía penal. Tigres fue subcampeón del mundo (perdió la final frente a Bayern Múnich).

Pachuca vs. Botafogo (Derbi de las Américas 2024)

|Crédito: Reuters

Segunda Ronda: 3-0 a favor de los Tuzos. Goles de Oussama Idrissi, Nelson Deossa y Salomón Rondón. Pachuca llegaría a la final tras vencer a Al-Ahly en los penales. Posteriormente, caería en la final ante Real Madrid.

Cabe destacar que los equipos mexicanos jamás lograron ganar la Copa Libertadores, pero lograron disputar tres finales: Cruz Azul en 2001, Chivas en 2010 y Tigres UANL en 2015. Todas ellas fueron perdidas ante rivales sudamericanos (una de ellas ante brasileños: Internacional en 2010).