Mientras Raúl Jiménez es figura en Fulham, el oscuro presente de Santiago Gimenez en Milan

La Selección Mexicana jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con dos de sus delanteros estrella: Raúl Jiménez y Santiago Gimenez. A pesar de que ambos se encuentran en Europa, viven un presente totalmente distinto. Uno de ellos llega con altas expectativas al torneo mundialista, mientras que el otro genera más dudas que certezas pese a su ya demostrada calidad.

El ‘Lobo de Tepeji’ atraviesa un gran momento a sus 34 años de edad. Es titular en Fulham y fue crucial para que su equipo se ubique en la decimosegunda posición de la tabla en la Premier League. Ha contribuido en 13 goles de los 43 que anotaron los Cottagers en el torneo y se transformó en el futbolista con mayor efectividad en penales en toda la historia de la competición.

Raúl Jiménez, jugador de Fulham|Crédito: @FulhamFC / X

El contraste con Santiago Gimenez

A diferencia de Raúl, Santi Gimenez se encuentra viviendo un momento desalentador en el AC Milan. El delantero mexicano de 24 años no sumó minutos en la derrota del Rossonero por 3-0 contra Udinese correspondiente a la Jornada 32 de la Serie A. Pese a estar en óptimas condiciones tras regresar de su lesión, su entrenador Massimiliano Allegri no optó por darle minutos.

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Cabe destacar que el Milan se encontraba cayendo por 3-0 y, ante la necesidad de acortar el resultado, el cuerpo técnico prefirió ingresar al alemán Niclas Füllkrug como delantero centro. De esta manera, el ‘Bebote’ permaneció en el banco de suplentes durante todo el partido, un panorama que preocupa a la Selección Mexicana pensando en la Copa del Mundo.

Santiago Gimenez, jugador de AC Milan|Crédito: Santiago Gimenez / IG

Santi Gimenez ya no es tomado en cuenta en Italia

Desde que regresó de su lesión y operación en el tobillo, el pasado 21 de marzo, Gimenez apenas lleva 42 minutos jugados repartidos en dos encuentros. Su primer partido tras su recuperación fue ante Torino, donde acumuló solo 14 minutos al ingresar de cambio.

En el medio, no fue convocado por México para la fecha FIFA de marzo, pero tampoco fue titular por Serie A. Sumó otros 28 minutos contra Napoli en la siguiente jornada, también entrando al campo desde el banco de suplentes. Si bien es cierto que estuvo en la banca contra Udinese, su DT no lo ingresó.

Cada vez más lejos de Milan

El último gol del ‘Bebote’ con la camiseta rossonera fue el 9 de mayo de 2025, es decir, casi un año entero sin marcar. Cada vez está más claro que Gimenez no es del gusto de Allegri, por lo que no sería extraño que cambie de equipo una vez finalizado el Mundial 2026.

Clubes de la Premier League como Sunderland, Brentford y West Ham se habían interesado en Santi Gimenez, por lo que su salida de Milan está cada vez más cerca. Al delantero le hace falta un cambio de aires y podría ser necesario para el relanzamiento de su carrera como futbolista.