El delantero inesperado de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El defensor mexicano César Montes volvió a ser protagonista en Europa al marcar el gol del empate para el Lokomotiv Moscú en el 1-1 ante el Dynamo Majachkalá, en duelo correspondiente a la Jornada 24 de la Premier League de Rusia.

El tanto llegó al minuto 87, cuando el equipo local parecía encaminarse a la derrota. Montes se sumó al ataque como centro delantero, aprovechó una peinada dentro del área y, con gran determinación, anticipó al arquero David Volk para empujar el balón al fondo de las redes.

Con esta anotación, el “Cachorro” confirma su gran momento al llegar a tres partidos consecutivos marcando en liga tras su lesión, sumando ya cuatro goles en la temporada. Además, el Lokomotiv alcanzó los 45 puntos y se mantiene en la tercera posición, en la pelea con Zenit y Krasnodar.

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🚨🇷🇺 GOL DE CESAR MONTES EN RUSIA CON EL LOKOMOTIV MOSCU! 🤯



TERCER PARTIDO CONSECUTIVO ANOTANDO. pic.twitter.com/K6gSTHparp — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 12, 2026

¿César Montes regresaría a la Liga BBVA MX la próxima temporada?

El buen momento de Montes no ha pasado desapercibido en México. Cruz Azul lo tiene en su radar como uno de los refuerzos prioritarios de cara al futuro cercano.

De acuerdo con distintos reportes, la intención del zaguero sería mantenerse en Europa hasta después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT y posteriormente evaluar un posible regreso al futbol mexicano. En ese escenario, La Máquina buscaría adelantarse y cerrar su fichaje incluso antes del Mundial, apostando por incorporar a un defensa en plenitud de nivel.

El interés refleja la jerarquía que ha alcanzado Montes en el futbol europeo, consolidándose como uno de los centrales mexicanos más destacados del momento y una pieza importante para el planteamiento de Javier Aguirre.

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