Insólito: Inglaterra vuelve a sufrir un percance en Estados Unidos antes de su debut en el Mundial 2026

La preparación logística de la Selección Nacional de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedó envuelta en una situación de desconcierto absoluto tras registrarse un imprevisto de seguridad en territorio norteamericano, ya que los encargados del traslado de la utilería oficial constataron la pérdida sustancial de una gran cantidad de artículos deportivos indispensables para el desarrollo de las prácticas profesionales.

Palmer, en la Selección de Inglaterra

Ya instalados en tierras estadounidenses, los ingléses sufrieron el hurto de gran parte de sus pertenecias de utilería y debieron entablar una comunicación de urgencia con las corporaciones policiacas del estado de Missouri tras confirmarse un robo directo a sus vehículos de transporte de carga pesada. Sin embargo, la Policía de Kansas City ya informó que logró recuperar gran parte del equipamiento robado a la Selección de Inglaterra mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Con gran parte de los objetos sustraídos, ya recuperados, el plantel dirigido por Thomas Tuchel ya puede pensar con tranquilidad en su debut por el Grupo L frente a Croacia el próximo miércoles 17 de junio. Inglaterra, además de compartir grupo con Croacia, integra el sector con Ghana y Panamá; con el conjunto africano jugará el martes 23 de junio y con el combinado de CONCACAF hará lo propio el sábado 27.

Las próximas horas resultarán fundamentales para que el director técnico de la escuadra británica, Thomas Tuchel, logre reconcentrar la atención de sus dirigidos estrictamente en los aspectos de orden deportivo sobre el campo de juego. Los estrategas europeos buscarán acelerar el reacondicionamiento táctico de sus futbolistas con miras al trascendental debut frente al combinado nacional de Croacia en el Estadio de Dallas.

Por su parte, Croacia con el histórico Luka Modric intentará sorprender en el debut y ratificar lo hecho en sus últimos dos mundiales (Rusia 2018 - Qatar 2022) en los cuales llegó a final y semifinal respectivamente.