¡HISTÓRICO! Argentina vence a Argelia con hat-trick de Messi en el Mundial 2026
Con tres goles de Lionel Messi al 17', 60' y 76', la Selección de Argentina obtuvo los tres puntos ante Argelia en la cancha del Estadio de Kansas City
Lionel Messi sigue escribiendo la historia del futbol. La Selección de Argentina no pudo tener un mejor debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Lionel Scaloni, 'La Albiceleste' hizo sus primeros tres puntos luego de vencer 3-0 a Argelia en la cancha del Estadio Kansas City.
Con hat-trick de Lionel Messi, quien marcó al 17', 60' y 76', el jugador que actualmente milita en el Inter de Miami le dio la victoria a su equipo y ha colocado su nombre junto al de Miroslav Klose como los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo con 16 anotaciones.
Para la Jornada 2 de la Fase de Grupos, Argentina tiene como rival a Austria, partido a disputarse el lunes 22 de junio a las 11:00 de la mañana, tiempo de la CDMX en el Estadio de Dallas.
Argentina se presenta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Liderados por Lionel Messi, La Albiceleste debuta en el certamen enfrentando a Argelia en la cancha del Estadio de Kansas City, compromiso que va a dar inicio en punto de las 19:00 horas tiempo de la CDMX y que vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.
Te puede interesar: Argentina vs Argelia: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY martes 16 de junio, partido del Grupo F del Mundial 2026: por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes
Dirigidos por Lionel Scaloni, el equipo comienza la defensa del campeonato obtenido en Qatar 2022 luego de haber vencido a Honduras e Islandia en enfrentamientos amistosos previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En frente, aparece Argelia. La escuadra africana encara el partido viene de sorprender a Países Bajos y ganarle a Bolivia previo a su debut en el certamen con sede en México, Estados Unidos y Canadá.
Te puede interesar: ¡LEYENDA! El mensaje de Vozinha, portero de Cabo Verde, tras el empate ante España en el Mundial 2026