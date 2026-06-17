¡HISTORIA! Así fue el primer gol de Jordania en la historia de las Copas Mundiales

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue escribiendo grandes historias. Durante el cierre de la Fecha 1 de este martes 16 de junio, la Selección de Jordania ha marcado su primer gol en la historia de las Copas Mundiales.

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Durante el encuentro de Austria vs Jordania, correspondiente al Grupo J, Ali Olwan puso el empate en el marcador para colocar su nombre en la historia de la Selección de Jordania.

Con un disparo dentro del área, Ali Olwan hizo el 1-1 al minuto 50 en la cancha del Estadio Bahía de San Francisco, igualando la pizarra momentáneamente.

Dirigidos por Jamal Sellami, la escuadra de Asia participa por primera ocasión en la Copa Mundial de la FIFA. Consiguieron su lugar en el certamen luego de haber superado las Eliminatorias.

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