Países Bajos vs Japón: Ver en GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del domingo 14 de junio, partido de HOLANDA del Grupo F del Mundial 2026, marcador en línea, por internet y online

Luego de la goleada del Alemania vs Curazao, este domingo 14 de junio ha terminado la espera para el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El imponente Estadio Dallas en Arlington, Texas, abre sus puertas para albergar uno de los choques de estilos más atractivos de la primera fase, Países Bajos se mide ante el dinámico y disciplinado combinado de Japón.

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Para concluir la jornada inaugural del Grupo F, esta misma noche a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), la actividad continuará desde el Estadio Monterrey, en México, con el enfrentamiento entre Suecia y Túnez.



Alineciones Holanda vs Japón

Países Bajos: Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Donyell Malen y Crysencio Summerville.

Japón: Zion Suzuki, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishu Sano y Ayase Ueda.

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Prónostico Países Bajos vs Japón Grupo F Mundial 2026

La Naranja Mecánica (Países Bajos) llegan con la etiqueta de favoritos del sector F. Su principal fortaleza está en el orden, la solidez de su línea defensiva y el dinamismo en el mediocampo. Tienen el físico y la posesión a su favor, pero históricamente suelen sufrir o frustrarse si el rival se encierra y no les regala espacios en el último tercio del campo.

Los Samuráis Azules (Japón), si algo dejó claro este equipo en el ciclo mundialista anterior (pegándole a gigantes europeos), es que a Japón nunca se le puede dar por muerto. Son letales al contragolpe, tienen una disciplina táctica envidiable y una velocidad explosiva por las bandas.

El Pronóstico: Países Bajos 2 - 1 Japón, será un partido mucho más incómodo para los europeos de lo que dicta el papel. Países Bajos probablemente tomará la iniciativa y el control del esférico desde el minuto uno, pero Japón los mantendrá al filo de la butaca en cada despliegue a velocidad.

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