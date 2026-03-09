Figura de la ATP atraviesa una pesadilla en Medio Oriente

Holger Rune es uno de los jugadores que más se ha visto afectado por los conflictos en la región. El tenista ha vivido momentos de angustia junto a su madre, Aneke Rune, quien ha comentado cómo han atravesado estos delicados días llenos de incertidumbre.

“Tengo una posible salida en mente. Las empresas de seguridad que hemos consultado recomiendan quedarse. Pero sigue siendo difícil quedarse porque nunca se sabe cuándo habrá un nuevo ataque, ni cuán violento será ni cuán cerca estará. Así que, en cierto modo, te afecta. Uno se acostumbra un poco. Teníamos la sensación de que la situación se había calmado un poco y continuamos con nuestra vida normal, esperando que el aeropuerto abriera pronto”, dijo la madre del tenista.

Una preocupación que se extiende cada vez más

Por otro lado, se animó a hablar acerca de lo mucho que les ha afectado psicológicamente.

“Nos mandaron a suspender el entrenamiento esta mañana por un bombardeo masivo. Holger continuó su rehabilitación en el hotel, porque no nos atrevíamos a salir e ir al hospital, ya que había restos de misiles caídos cerca. Tenemos suerte de que vengan aquí y trabajen con Holger cuando no nos atrevemos a salir", sentenció.

Sigue la crisis en Medio Oriente

Ya un torneo Challenger fue cancelado y varios jugadores se han visto afectados, entre ellos nombres como Daniil Medvedev, Karen Khachanov y Andrey Rublev. Este conflicto también ha perjudicado a otros deportes como el golf o incluso el fútbol.

En los días anteriores, el español Jon Rahm envió un jet privado para ayudar a ocho jugadores del circuito LIV Golf que se encontraban varados.

