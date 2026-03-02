ÚLTIMA HORA: Medvedev y otros tenistas están ATRAPADOS en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán 

El mundo atraviesa momentos de tensión por el conflicto que se vive en el Medio Oriente y el tenis no es la excepción. Jugadores de élite, entre ellos Daniil Medvedev, Holger Rune, Andrey Rublev y Tallon Griekspoor, se encuentran retenidos en países de la región, a la espera de poder salir y regresar a sus compromisos deportivos.

¿Cuándo comienza el torneo de Indian Wells?

La incertidumbre es total, pues el ATP Masters 1000 de Indian Wells está programado para iniciar este miércoles 4 de marzo y la presencia de estos tenistas se ve seriamente comprometida.

La crisis ha generado complicaciones ya que está suspendido los vuelos comerciales en la zona que afectan directamente a los deportistas. Aunque las federaciones y equipos de apoyo trabajan para garantizar su traslado seguro, las tensiones en la zona ponen en riesgo la logística de uno de los torneos más importantes del calendario.

TE PUEDE INTERESAR:

Indian Wells, considerado el “quinto Grand Slam” por la calidad de su organización y el nivel de los participantes, podría resentir la ausencia de figuras de primer nivel. Medvedev, actual referente del tenis ruso y campeón del US Open en 2021, es uno de los favoritos en cada certamen. Rune, joven promesa danesa, y Rublev, habitual contendiente en rondas finales, también representan atractivos esenciales para los aficionados. Griekspoor, por su parte, ha mostrado un ascenso constante en el circuito y su participación consolidaría el cuadro principal.

¿Qué título ganó Daniil Medvedev este fin de semana?

Este fin de semana, Daniil Medvedev conquistó el título del Dubai Duty Free Tennis Championships 2026. El ruso avanzó hasta la final tras vencer a Juncheng Shang, Stan Wawrinka, Jenson Brooksby y Felix Auger-Aliassime. Sin embargo, el partido decisivo no se disputó: su rival, el neerlandés Tallon Griekspoor, se retiró por una lesión en el isquiotibial izquierdo sufrida en su semifinal contra Andrey Rublev. De esta manera, Medvedev se quedó con el trofeo por walkover, sumando el 23º título de su carrera en el ATP Tour.

La ATP aún no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles ajustes, pero se espera que en las próximas horas se definan alternativas para garantizar la seguridad de los atletas y su eventual llegada a California.

