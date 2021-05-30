Fotos: Revive los mejores momentos del fin de semana en la LMB

Acereros vence 2-1 a Sultanes en la serie

Los Acereros de Monclova vencieron 7-4 a los Sultanes de Monterrey en el tercer juego de la serie para ganarla y ponerse con marca 5-4; mientras que los regios se quedaron con dos triunfos por siete derrotas.

Pericos se pone con cinco victorias en la Temporada

Los Pericos de Puebla barrieron la serie contra los Guerreros de Oaxaca, tras ganar el domingo 4-3, con victoria para Yosshel Hurtado su segundo de la campaña. El lanzador trabajó una entrada con un hit, una base por bolas y un ponche. El salvamento fue para Ulisese Joaquin, después de un rollo completo sin permitir nada y ponchar a dos.

Olmecas regresa para llevarse la serie

Los Olmecas de Tabasco cayeron en el primer encuentro de los tres, pero regresaron en los últimos dos para llevarse la serie ante los Tigres de Quintana Roo. Con este resultado los Olmecas llegaron a 3 triunfos por seis derrotas; mientras que los felinos se quedaron con 4-5.

Tecolotes le roba el invicto a los Toros

Los Toros de Tijuana ligaron ocho victorias al hilo, pero la novena y su victoria 450 en la historia se ahogó este domingo. Los de Laredo vencieron 6-3 a los fronterizos para llegar a tres triunfos en la campaña.

A pesar de caer Saraperos se lleva la serie

Los Rieleros de Aguascalientes le pasaron por encima 12-3 a los Saraperos de Saltillo (equipo que podrás disfrutar el próximo martes por aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes), para ganar el último de la serie, aunque cayeron en ella, pues perdieron los dos primeros encuentros.

Los Bravos barrieron la serie para llegar a cinco victorias

Importantes partidos para los Bravos de León, antes de llegar a esta cartelera apenas sumaban dos victorias, pero barrieron a los de Unión Laguna para alcanzar las cinco victorias en la temporada.

Leones termina racha de seis triunfos

Los Piratas de Campeche vencieron 4-2 a los Leones de Yucatán para robarles el invicto, después de seis triunfos al hilo y estar hasta arriba de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol.

Diablos reafirma buen momento

A pesar de sufrir un descalabro en el primer partido de la serie (juego sin hit ni carrera) los Diablos Rojos llegaron a seis victorias en la temporada para empatar al líder de la Zona Sur, los Leones de Yucatán, tras vencer el domingo 6-1 a el Águila de Veracruz, 2-1 en la serie.

Mariachis caen, pero demuestran su poderío

La tercera fue la vencida para los Generales de Durango, que vencieron 14-7 a los Mariachis de Guadalajara, pero la serie fue para los tapatíos, que le pasaron por encima a su rival en los otros dos partidos, el del sábado de escándalo, 20-2.

