HONOR Magic8 Lite: el smartphone que aguanta TODO

Este nuevo smartphone de HONOR cuenta con tecnología avanzada, lo puedes sumergir, usar en el sauna, lavar si se ensucia y hasta exponer a vapor a altas temperaturas

Escrito por: Azteca Deportes

HONOR trae a México el Magic8 Lite, un dispositivo que combina certificaciones de grado industrial, batería masiva y garantías extendidas.

Resistencia extrema certificada

Cuenta con triple certificación IP68, IP69 e IP69K, lo que significa que lo puedes sumergir, usar en el sauna, lavar si se ensucia y hasta exponer a vapor a 85°C.

Es el primer smartphone con Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple y el sello de 5 Estrellas de SGS Suiza. Resiste caídas certificadas de hasta 2.5 metros sobre asfalto o mármol, y ostenta el RÉCORD GUINNESS™ por sobrevivir una caída desde 6.133 metros. Su estructura de 6 capas con Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 lo convierte en un tanque de solo 7.76mm de grosor.

Batería gigante

Tecnología Silicon-Carbon que dura hasta 6 años manteniendo el 80% de capacidad. En uso real: 49 horas de música, 22 horas de video, y una hora de llamadas con solo el 2% de batería. Además, funciona como power bank para recargar otros dispositivos con su carga reversible de 7.5W.

Garantías incluidas sin costo

12 meses de protección para pantalla, cubierta posterior y daños por líquidos y 24 meses de garantía de batería.

La disponibilidad

El HONOR Magic8 Lite ya se puede encontrar en México en tres colores: Rojo Cobrizo (exclusivo del país), Negro Medianoche y Dorado Amanecer, con precios que empiezan en los $8,999 pesos.

