HONOR Magic8 Lite: el smartphone que aguanta TODO
Este nuevo smartphone de HONOR cuenta con tecnología avanzada, lo puedes sumergir, usar en el sauna, lavar si se ensucia y hasta exponer a vapor a altas temperaturas
HONOR trae a México el Magic8 Lite, un dispositivo que combina certificaciones de grado industrial, batería masiva y garantías extendidas.
Resistencia extrema certificada
Cuenta con triple certificación IP68, IP69 e IP69K, lo que significa que lo puedes sumergir, usar en el sauna, lavar si se ensucia y hasta exponer a vapor a 85°C.
Es el primer smartphone con Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple y el sello de 5 Estrellas de SGS Suiza. Resiste caídas certificadas de hasta 2.5 metros sobre asfalto o mármol, y ostenta el RÉCORD GUINNESS™ por sobrevivir una caída desde 6.133 metros. Su estructura de 6 capas con Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 lo convierte en un tanque de solo 7.76mm de grosor.
Batería gigante
Tecnología Silicon-Carbon que dura hasta 6 años manteniendo el 80% de capacidad. En uso real: 49 horas de música, 22 horas de video, y una hora de llamadas con solo el 2% de batería. Además, funciona como power bank para recargar otros dispositivos con su carga reversible de 7.5W.
Garantías incluidas sin costo
12 meses de protección para pantalla, cubierta posterior y daños por líquidos y 24 meses de garantía de batería.
La disponibilidad
El HONOR Magic8 Lite ya se puede encontrar en México en tres colores: Rojo Cobrizo (exclusivo del país), Negro Medianoche y Dorado Amanecer, con precios que empiezan en los $8,999 pesos.