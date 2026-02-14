HORA EXACTA del Chivas vs América, Clásico Nacional hoy del Clausura 2026

Chivas y América se enfrentan esta noche en una nueva edición del Clásico Nacional en compromiso de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara este sábado 14 de febrero.

Hora exacta del Clásico Nacional Chivas vs América

Chivas y América se enfrentan esta noche en el duelo que cierra la actividad sabatina de la Jornada 6 del Clausura 2026 y que arrancará a las 21:07 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.

Ambos equipos llegan con realidades diametralmente opuestas y es que mientras que el Guadalajara acumula una racha de cinco victorias consecutivas, las Águilas han tenido complicaciones para arrancar el torneo al encontrarse con la victoria hasta la Jornada 4.

Sin embargo, en un Clásico Nacional como el que se jugará este día quedan de lado los récords y las rachas y todo puede pasar en la cancha, por lo que se espera que ambos equipos ofrezcan un gran espectáculos para los aficionados que acudan al Estadio Akron.

A pesar de no encontrarse en su mejor momento, el América tiene buenas estadísticas cuando se trata de visitar a las Chivas y solo registran dos derrotas en sus últimas 10 visitas, incluyendo partidos de Liga BBVA MX y de Copa de Campeones de la Concacaf.

