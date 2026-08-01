La HORA EXACTA para ver Cruz Azul vs Atlante, partido de la jornada 3 de la Liga BBVA MX

La actividad sabatina de la Jornada 3 en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cierra con un enfrentamiento cargado de historia, nostalgia y un presente sumamente atractivo. La Máquina de Cruz Azul recibe a los Potros de Hierro del Atlante en un duelo donde el liderato y el orgullo capitalino estarán en juego.

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¿A qué hora se jugará el partido Cruz Azul vs Atlante?

Para que no te pierdas ni un solo minuto de este compromiso, la cita es este sábado 1 de agosto a la HORA EXACTA: 21:05 horas (tiempo del centro de México), cuando el árbitro central dé el pitazo inicial en el Estadio Banorte.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Atlante para este partido?

Cruz Azul sigue demostrando por qué es el vigente campeón de la Liga BBVA MX. La Máquina ha comenzado el Apertura 2026 con dos victorias consecutivas y llega reforzada anímicamente tras imponerse por 3-1 a Toluca en el Campeón de Campeones.

El conjunto capitalino también atraviesa un buen momento en casa, donde acumula siete partidos oficiales sin perder en todas las competiciones (G3, E4), y además, ha mantenido su portería a cero en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos como local ante Atlante (G3, E1). Aun así, la solidez defensiva sigue siendo un aspecto a mejorar, ya que solo ha dejado su arco imbatido en dos de sus nueve compromisos más recientes en casa (G3, E5, P1). Al menos en el papel, es claro que Cruz Azul parte con ventaja en este compromiso.

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Por su parte, el Atlante ha tenido un regreso lleno de ilusiones a la Liga BBVA MX. El conjunto azulgrana no ha conseguido la victoria en sus dos primeras jornadas del Apertura 2026 (E1, P1), dejando una imagen de duda en su vuelta a la máxima categoría.

Cruz Azul y Atlante no se han visto las caras en partidos desde la temporada 2013-14. En esa oportunidad, la Máquina Cementera ganó tanto en condición de local (1-0) como de visitante (4-1).

