Partidos que se juegan HOY sábado 1 de agosto de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Continúa este sábado 1 de agosto, la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con un menú imperdible con cuatro encuentros que prometen grandes emociones donde el actual campeón del futbol mexicano, Cruz Azul, tendrá acción esta noche.

¡Pumas arrasa en Juárez! Goleada universitaria con hat-trick incluido

Querétaro vs. Tigres | 17:00 hrs

El inicio de la cartelera sabatina tendrá lugar en el Estadio La Corregidora. Los Gallos Blancos de Querétaro reciben a unos Tigres de la UANL urgidos de dar un golpe de autoridad. Con cambio en el banquillo y salidas en la plantilla, el conjunto felino buscará sumar de a tres como visitante, mientras que la escuadra local intentará hacer valer su cancha para escalar posiciones en la tabla.

León vs. Pachuca | 19:00 hrs

A mitad de la tarde llega un duelo de alta tensión institucional y deportiva. El Estadio León será el escenario del choque entre La Fiera y los Tuzos del Pachuca. En este enfrentamiento entre clubes hermanos, los locales llegan con la obligación de cortar ráfagas negativas frente a unos hidalguenses que despliegan un futbol dinámico y vertical. Sin duda, un compromiso donde el orgullo y los tres puntos estarán en juego desde el primer minuto.

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Atlas vs. Monterrey | 19:05 hrs

Casi a la par, el conjunto del Atlas encenderá las tribunas del Estadio Jalisco. Los Rojinegros se miden ante los Rayados de Monterrey en uno de los duelos más atractivos de la fecha. Los Zorros busca afianzar su localía ante una nómina regiomontana de respetable jerarquía que siempre figura entre las candidatas al título.

Cruz Azul vs. Atlante | 21:05 hrs

El cierre de la jornada sabatina tendrá un sabor especial e histórico en la cancha del Estadio Banorte. La Máquina de Cruz Azul choca ante los Potros de Hierro del Atlante. El conjunto cementero pretende mantener el paso firme en el torneo, pero enfrente tendrá a un renacido cuadro azulgrana con ganas de dar la sorpresa de la fecha.

