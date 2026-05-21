Hora EXACTA y dónde ver el Live previo de la Final Cruz Azul vs Pumas con Warrior e Inés Sainz

El Cruz Azul y los Pumas disputarán la Final de Ida en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes este jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, pero desde antes podrás ver todos los detalles que rodean a la definición del título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX por la señal de Azteca Deportes.

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Pumas vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS, partido de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Hora EXACTA del previo de la Final de Cruz Azul vs Pumas

TV Azteca transmitirá en vivo la Final de Ida del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas este jueves 21 de mayo, pero desde una hora antes del silbatazo inicial la transmisión comienza en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la previa de Carlos Guerrero 'Warrior' y de Inés Sainz.

La transmisión del previo con todos los detalles entre La Máquina y los Universitarios arranca en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México en Azteca Deportes Network y en las plataformas digitales de Azteca Deportes como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, además de la App de Azteca Deportes que puedes descargar de forma gratuita en tu celular.

No hay pretextos para perderte de la mejor cobertura de la serie que definirá el título del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre dos de los equipos más populares del país que buscan sumar una nueva copa a sus vitrinas.

En el caso de los Universitarios, la última vez que ganaron el título de la Liga BBVA MX fue en el ya lejano Clausura 2011, mientras que LA Máquina tuvo que esperar 23 años para conquistar el Guardianes 2021.

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