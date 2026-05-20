CONFIRMADO: América jugaría sus próximos partidos de local en el estadio de la Ciudad de los Deportes

El América Femenil podría tener casa definida para el Torneo Apertura 2026 y sería el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas se consagraron monarcas del Torneo Clausura 2026 tras derrotar 3-1 en el marcador global a las Rayadas de Monterrey y conseguir su tercera estrella en la historia de la Liga BBVA MX Femnil.

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De acuerdo al sitio Águilas Monumental, el dueño del Club América habría decidido extender el contrato con los dueños del inmueble ubicado en la Alcaldía Benito Juárez para que el equipo femenil se quedara ahí para el siguiente torneo. Con ello, el equipo comandado por Ángel Villacampa tendría su 'propia' casa en el siguiente semestre y podría ser el único equipo profesional que juegue en dicho estadio como local en la próxima campaña.

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