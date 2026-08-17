La HORA EXACTA para ver el Pachuca vs Puebla, juego de la jornada 4 de la Liga BBVA MX

La jornada 4 del Apertura 2026 se cierra este lunes con un duelo cargado de historia y necesidad: Pachuca recibe a Puebla en el Estadio Hidalgo. Partido que iniciará a las 21:06 horas, un choque que enfrenta a dos equipos urgidos de resultados positivos.

¿Cómo llegan Pachuca y Puebla para este partido?

Pachuca comenzó el torneo con una goleada convincente sobre Pumas (3-0), pero después encadenaron dos derrotas sin marcar, lo que generó dudas en su ofensiva. Sin embargo, la victoria reciente en la Leagues Cup frente a Charlotte (1-0) les devolvió confianza y cortó una racha de cuatro caídas consecutivas.

Aunque cayeron en su último partido como locales ante Querétaro (1-2) en torneo azteca, Pachuca mantiene un sólido registro en el Hidalgo durante 2026: apenas dos derrotas en diez partidos (8 victorias y 2 empates). Además, el antecedente inmediato favorece a los hidalguenses, que vencieron a Puebla 2-1 en marzo y han ganado sus dos choques previos en casa frente a la Franja. La estadística es contundente: solo una derrota en sus últimos 12 enfrentamientos oficiales como local ante los poblanos.

Puebla atraviesa un momento complicado. Tras ganar en la jornada inaugural, no ha vuelto a saborear el triunfo y llega a este partido con una racha de cinco encuentros sin victorias. Su paso por la Leagues Cup no es algo para guardar: tres derrotas y 11 goles encajados, reflejo de una defensa endeble.

El problema es más profundo, pues Puebla apenas ha ganado uno de sus últimos 14 compromisos oficiales (3 empates y 10 derrotas), manteniendo su arco imbatido en solo dos ocasiones. Jugar fuera de casa no ayuda: en 2026 perdió siete de sus diez partidos de liga como visitante (2 victorias y 1 empate). El historial en Pachuca tampoco es alentador, lo que convierte este reto en una verdadera prueba de carácter.

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Hora Exacta del partido Pachuca vs Puebla

La hora exacta para seguir este partido es 21:06 horas, un momento en el que los aficionados podrán presenciar un choque de contrastes: Pachuca con la ilusión de recuperar su lugar en la parte alta y Puebla intentando romper una racha negativa que amenaza con hundirlo más en la tabla.

El Estadio Hidalgo será testigo de un duelo donde la localía y la estadística favorecen a los Tuzos, pero donde la Franja buscará sorprender.

