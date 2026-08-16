ÚLTIMA HORA: FC Barcelona ficha a Balón de Oro para la próxima temporada

Con información de última hora, el reconocido periodista especializado en el mercado de fichajes del futbol internacional, Fabrizio Romano, ha confirmado que el FC Barcelona y el Manchester City han alcanzado un acuerdo total para concretar el traspaso de Rodri de cara a la próxima temporada.

Luego de múltiples semanas de intensos rumores, la directiva blaugrana logró cerrar la transacción en el mercado europeo. Cabe destacar que hace muy poco tiempo se especulaba que el mediocampista español terminaría reforzando al Real Madrid, pero la sorpresiva e intensa intervención de la directiva culé cambió definitivamente el destino del jugador.

En un principio, de acuerdo con distintos reportes la escuadra inglesa había tasado la salida de su figura en una cifra que rondaba entre los 80 y 82 millones de euros. A lo largo del arduo periodo de negociaciones, el conjunto ciudadano declinó un par de propuestas iniciales por parte de los catalanes, las cuales alcanzaban apenas los 45 y 55 millones fijos.

Finalmente, los mismos reportes más recientes surgidos este 16 de agosto indican que la postura inglesa cedió y el acuerdo se cerró oficialmente en 65 millones de euros más variables, concretando así el esperado fichaje del Barcelona.

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Balón de Oro del Mundial 2026

La llegada de este refuerzo estelar a LaLiga genera una enorme expectativa mediática, especialmente por el hecho de que Rodri Hernández ganó el Balón de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El contención ibérico fue reconocido de manera indiscutible como el mejor jugador del torneo internacional, logrando cimentar su estatus en la élite absoluta tras coronarse campeón del mundo con la selección de España luego de derrotar a Argentina en la Gran Final del certamen.

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Detalles del rendimiento de Rodri

El éxito del volante durante la justa mundialista no fue producto de la casualidad, ya que asumió un rol clave en el medio campo de España, consolidándose como el auténtico motor y el punto de equilibrio en el esquema del equipo campeón.

Su impecable control táctico le permitió dictar el ritmo de los partidos y garantizar una salida de balón limpia desde la zona defensiva. Asimismo, exhibió un enorme liderazgo sustentado en su inteligencia estratégica, la cual fue una herramienta fundamental para frenar y neutralizar a los rivales más poderosos a lo largo de toda la competencia.

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