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La HORA EXACTA para ver el Chivas de Guadalajara vs Cruz Azul, partido de Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026

Chivas y Cruz Azul se enfrentan en el compromiso de Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026

Cruz Azul vs Chivas
CAZ 2-2 GDL | Liguilla CL26|Mexsport

Escrito por: Francisco Fernández

Las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Cruz Azul definirán este sábado 16 de mayo al primer finalista del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX cuando se enfrenten en la Semifinal de Vuelta a disputarse en la cancha del Estadio Jalisco.

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Hora exacta de la Semifinal de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul

El Rebaño Sagrado ha tenido que volver al Estadio Jalisco como local ante la entrega del Akron a la FIFA para los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y buscarán aprovechar la mística de la que fuera su casa durante años para conseguir el pase a la Liguilla.

Un empate le dará el pase a las Chivas a la gran Final del Clausura 2026 tras terminar la fase regular como sublíderes; sin embargo, no pueden confiarse ya que enfrente tendrán al equipo que acabó con su invicto de seis triunfos consecutivos.

Cruz Azul vs Chivas
|MEXSPORT

Por su parte, el Cruz Azul está obligado a la victoria si quiere soñar con su décima estrella y a su favor tiene el hecho de no haber perdido a tantos jugadores por selección como le ocurrió al Rebaño que perdió casi a la mitad de su plantilla por convocatoria.

Las Chivas y el Cruz Azul se enfrentarán este sábado 16 de mayo a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Jalisco por la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

  • Chivas vs Cruz Azul
  • Hora: 19:07 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Jalisco

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