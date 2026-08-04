HORA EXACTA para ver el Columbus Crew vs Atlas, juego de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El Columbus Crew se enfrenta al Atlas FC en la acción de la primera fase de la Leagues Cup 2026, en un duelo inédito que promete emociones intensas en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio.

¿Cómo llega el Columbus Crew a este duelo?

El conjunto de la MLS llega a este compromiso con un rendimiento sólido en sus últimos compromisos, mostrando variantes ofensivas importantes y la jerarquía que lo caracteriza en sudamérica y el norte del continente. Los estadounidenses buscarán hacer valer su condición de local y la velocidad de su plantilla para arrancar con el pie derecho en el certamen internacional, esto tras empatar ante el Inter de Miami de Lionel Messi en la MLS.

¿Cómo llega el Atlas a este partido?

Por su parte, los Rojinegros del Atlas afrontan este reto con la misión de corregir el rumbo tras mostrar altibajos en sus presentaciones recientes dentro de la Liga BBVA MX. El cuadro tapatío sabe que medir fuerzas ante uno de los protagonistas de la MLS exige concentración defensiva absoluta y máxima efectividad en el ataque para aspirar a sumar unidades valiosas. En la liga local el Atlas se encuentra en la posición número 9 de la tabla general después de sumar dos victorias y una derrota.

Una de las particularidades más atractivas de este torneo es que no existen empates; si la paridad persiste tras el tiempo reglamentario, el ganador del punto extra se definirá directamente desde la tanda de penales, un factor estratégico que ambos banquillos deberán gestionar con inteligencia táctica durante los noventa minutos.

¿A qué hora se juega el Columbus Crew vs Atlas?

El partido está programado para jugarse en punto de las 17:45, marcando así el arranque oficial de la Leagues Cup 2026.

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