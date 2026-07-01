HORA EXACTA para ver el Inglaterra vs RD Congo, juego de los 16vos de final del Mundial 2026

Este miércoles 1 de julio, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue adelante con los dieciseisavos de final. En el Estadio de Atlanta, Inglaterra y la República Democrática del Congo se miden en un partido de eliminación directa; el ganador se enfrentará en la siguiente fase al vencedor del cruce entre México y Ecuador.

Horarios para seguir el partidoEl encuentro dará inicio en los siguientes horarios:



México (Centro): 10:00 horas

10:00 horas Estados Unidos (Este/Atlanta): 12:00 horas

12:00 horas Colombia / Panamá: 11:00 horas

11:00 horas Argentina / Uruguay: 13:00 horas

Claves del enfrentamiento

Inglaterra aterriza en esta fase tras una primera ronda impecable, liderando su grupo con siete puntos. El equipo inglés, encabezado por estrellas de la talla de Jude Bellingham y Harry Kane, parte como favorito para avanzar y seguir consolidando su aspiración al título.

Del otro lado, la República Democrática del Congo vive un hito en su historia futbolística al superar la fase de grupos de un Mundial por primera vez. Tras clasificarse como uno de los mejores terceros, el equipo africano ha demostrado ser un rival rocoso, apoyado en una defensa disciplinada y la peligrosidad de jugadores como Yoane Wissa en las transiciones rápidas.

Se anticipa un partido donde Inglaterra deberá trabajar con paciencia para romper el planteamiento defensivo de su rival. Por su parte, los congoleños intentarán capitalizar su condición de equipo revelación, apostando a que el orden defensivo y un contragolpe preciso les permitan dar la sorpresa de la jornada.

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