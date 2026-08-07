La HORA EXACTA para ver el partido Tigres vs Minnesota, de la fase de grupos de la Leagues Cup

Las acciones en la Leagues Cup no se detienen y una vez que cerró la Jornada 1, el torneo se encamina a su segunda fecha en la que se presentan por la Liga MX el conjunto de Tigres que estará chocando ante Minnesota, compromiso a celebrarse en el Allianz Field de la ciudad de los Estados Unidos.

Tigres sumó puntos en se debut en este torneo, cuando empató a un gol en contra del Real Salt Lake por marcador de 1-1 y posteriormente en instancia de penales logró llevar a su canasta otra unidad, por lo que pueden respirar en este torneo en el que no pueden dejar escapar puntos, por ello este viernes saldrán con todo para tener un pie en la siguiente etapa, aunque el conjunto de Minnesota no será un rival nada sencillo y menos jugando en casa.

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Horario del partido Minnesota vs Tigres, de la Jornada 2 de la Leagues Cup

El enfrentamiento de Tigres ante Minnesota de la Jornada 2 de Leagues Cup, sucederá a las 8:00 PM de este viernes 7 de agosto en el Allianz Field.

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Así llega Tigres al partido ante Minnesota de la Leagues Cup 2026

En Liga MX, Tigres está en el puesto 16 luego de tres jornadas tras un empate y dos derrotas, lo que ha agitado al equipo regio.

Buscando encontrar el rumbo llegó la Leagues Cup y en el compromiso ante el Salt Lake empataron a un gol por equipo y en los penales se impusieron para ganar un punto más.

Esa suma de puntos les ha motivado en el arranque del torneo y los ha colocado en una posición cómoda.

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Así llega Minnesota para el choque ante Tigres

El Minnesota de la MLS llega al partido como el décimo de la Conferencia Oeste de la MLS, lejos de poder avanzar a instancias para pelear por el campeonato con 24 puntos a 10 del líder que es el Whitecaps.

Además en Leagues Cup fueron sorprendidos por el Juárez que vencieron por marcador de 2-1.