CONFIRMADO: Hora EXACTA para ver México vs Canadá, partido de semifinales del premundial de la Concacaf Sub 20 rumbo a LA 2028

La Selección de México Sub 20 buscará su pase a la gran Final del premundial de la Concacaf cuando se enfrente a su similar de Canadá este viernes 7 de agosto en la cancha del Estadio Banorte de la Ciudad de México.

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¿A qué hora juega México vs Canadá en el premundial sub 20?

La Selección Mexicana busca su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero antes tendrá que superar a Canadá en las Semifinales del Premundial Sub 20.

El conjunto mexicano ya tiene asegurado su lugar en el Mundial Sub 20 a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 gracias a los cuatro boletos que otorga la Concacaf para la justa mundialista, pero aun quiere completar el combo con el pase a los Olímpicos.

Con Estados Unidos calificado para el torneo de futbol varonil de Los Ángeles 2028 por su condición de anfitriones, los mexicanos necesitan avanzar a la Final y esperar a que los estadounidenses hagan lo propio derrotando a Costa Rica, pues de lo contrario tendrán que imponerse a los ticos en la definición por el título.

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La Selección Mexicana se enfrenta a Canadá este viernes 7 de agosto en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Azteca en un partido que no te puedes perder.

México Sub 20 vs Canadá Sub 20

Fecha: Viernes 7 de agosto

Hora: 20:00, tiempo del centro de México

Estadio: Azteca

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