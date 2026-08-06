HORA EXACTA para ver el Philadelphia Union vs Cruz Azul, partido de la Leagues Cup 2026

La hora exacta del debut de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 vs Philadelphia Union es a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 6 de agosto de 2026.

El encuentro correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos se llevará a cabo en el Subaru Park de Chester, Pensilvania. La Máquina llega a este torneo con la responsabilidad de ser el vigente campeón de la Liga BBVA MX, pero también con el objetivo de romper una racha negativa en la Leagues Cup, donde no ha logrado ganar un partido en tiempo regular bajo el formato actual.

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A pesar de haber perdido su invicto recientemente al caer 2-3 ante el Atlante, el estratega Joel Huiqui confiara con la madurez y la unión del plantel. Cabe destacar que el equipo no podrá contar con el atacante Christian Ebere debido a inconvenientes migratorios.

Por su parte, el Philadelphia Union encarará el compromiso con la ventaja de ser local y con un ritmo competitivo alto en la MLS. El conjunto estadounidense llega motivado tras conseguir un importante triunfo por 3-2 sobre el Atlanta United el pasado fin de semana, buscando hacer valer su localía para sumar sus primeros puntos en el grupo.

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Pronóstico del partido Philadelphia Union vs Cruz Azul

De acuerdo con el portal de la Leagues Cup 2026, La Máquina parte como favorita para llevarse el partido, con un 40% de probabilidades. Al no existir empates, si al cierre de los 90 minutos el marcador sigue igualado, los tiros penales serán el factor para resolver el encuentro, donde el ganador se lleva 2 puntos y el perdedor 1. Por su parte, el equipo del Philadelphia Union tiene una probabilidad de ganar del 34%.

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